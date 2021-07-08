Из Кольцово возобновили прямые рейсы в Бодрум и Даламан

Первые самолеты на турецкие курорты Бодрум и Даламан улетели сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновили прямые рейсы в Бодрум и Даламан. Об этом рассказали на официальной странице воздушной гавани в Instagram.

- Друзья, в расписании нашего аэропорта появились еще два популярных направления для отпуска! Накануне из Кольцово были выполнены прямые рейсы в турецкие курортные города Бодрум и Даламан, - написали представители аэропорта.

Первый вылет из Екатеринбурга в Бодрум осуществила авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 757, в Даламан пассажиры улетели на Airbus A321 «Уральских авиалиний». По данным аэропорта Кольцово, загрузка пассажирских кресел на обоих рейсах превысила 90%.

В дальнейшем рейсы в Бодрум запланированы по средам и субботам в 05:15 и 04:40. Полеты в Даламан будут выполняться по вторникам и пятницам в 16:05.