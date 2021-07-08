В Первоуральске заключенные спасли зайчонка

Зайчонка поили молоком через пипетку, а потом вернули в привычную среду обитания. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В колонии-поселения № 66 Первоуральска заключенные спасли зайчонка. Ушастика нашли на территории учреждения, расположенного в лесном массиве. Малыша передали ветеринару и накормили.

- Зайчонка осмотрел ветеринар, его напоили и накормили морковкой. Учитывая обстоятельства, ушастика отпустили на свободу, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Зайчонка поили молоком через пипетку, а потом вернули в привычную среду обитания. Напомним, что во время потопа в Верхней Салде начальник полиции спал котика, который едва не утонул.

Кстати, в 2019 году «Комсомолка» делала репортаж из КП-66. Два года назад там отбывал наказание «очкарик» Влад Рябухин.