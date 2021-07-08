Куйвашев попросил Мишустина исключить здание больницы скорой помощи в Зеленой роще из реестра памятников

На месте заброшенной больницы планируют построить многофункциональный медицинский центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил председателя Правительства РФ Михаилу Мишустина ускорить исключение заброшенного здания больницы скорой помощи на улице 8 Марта, 78а из реестра объектов культурного наследия.

- Письмо с просьбой об исключении здания больницы скорой помощи в парке Зеленая роща в Екатеринбурге было передано губернатором Евгением Куйвашевым председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе рабочего визита премьера в Свердловскую область, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Она также объяснила, что это нужно для того, чтобы создать на месте больницы на принципах государственного-частного партнерства медицинский центр.

Напомним, что ранее МУГИСО отменило торги по зданию заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще, так как конкурс не гарантировал, что после реставрации в ней сохранится медучреждение. Тогда же в ведомстве отметили, что рассматриваются варианты государственно-частного взаимодействия по вопросу восстановления здания с сохранением его историко-культурной ценности для дальнейшего размещения в нем медицинского учреждения.

Также ранее мы писали, что заняться восстановлением заброшенной больницы планируют бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция здания обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.