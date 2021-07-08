Уралец, представляясь силовиком, обманул пять человек на 1,8 миллионов рублей

Потерпевшие отдавали деньги обвиняемому за автомобили, но так их и не получили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Белоярский районный суд вынес приговор Артему Гвоздикову, обвиняемому в мошенничестве по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ. Мужчина представляясь силовиком, обманул пять человек на 1,8 миллионов рублей.

- Гвоздиков убедил потерпевших участвовать в аукционе по продаже подержанных автомобилей, которые подлежали списанию и выставлялись на торги по заниженным ценам. Потерпевшие, доверяя Гвоздикову, передавали денежные средства на приобретение автомобилей, однако оставались без машин и без денег, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Таким образом, обвиняемый с августа 2016 года по январь 2017 года обманул пять человек. Мужчина не признал свою вину и не раскаялся. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Артему Гвоздикову придется выплатить потерпевшим материальный ущерб.