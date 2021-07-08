На Иннопроме показали светофор с единым экраном, который может превращаться в дорожный знак

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

На международной промышленной выставке Иннопром-2021 показали необычный проект светофора с единым экраном. Прибор может исполнять не только свои стандартные функции, но и использоваться в качестве интерактивного дорожного знака. Новый светофор разработали специалисты Уральского оптико-механического завода и «Студии Артемия Лебедева».

- При проектировании устройства было принято решение отказаться от традиционной трехсекционной схемы и использовать единый экран в разных форм-факторах, на котором будет отображаться вся необходимая информация. Вертикальный форм-экран будет предназначен для трасс, его уменьшенная пешеходная копия, а также квадратный вариант исполнения разработаны для городских улиц, - рассказали в пресс-службе холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, в которую входит Уральский оптико-механический завод.

Интересно, что обособленный блок питания и управления позволит также подключать к светофору дополнительные модули. Это, например, датчики мониторинга шума, содержания углекислого газа и передатчики Wi-Fi.

Заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко отметил, что внедрение нового светофора станет возможны после ряда изменений в ГОСТ на дорожные знаки.