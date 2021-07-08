В Екатеринбурге у жителей дома на Комсомольской больше трех месяцев не было воды

Водоснабжение жителям дома вернули только после вмешательства приставов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одном из домов на Комсомольской с марта 2021 года не было воды из-за одного из жильцов. Управляющая компания перекрыла воду всему подъезду до момента устранения аварийной ситуации в его квартире, но владелец несколько месяцев не появлялся в ней. Тогда к ситуации подключились судебные приставы.

- Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, совершен выход в адрес. Судебным приставом установлено, что должник по вышеуказанному адресу не проживает. Принято решение исполнить решение суда путем демонтажа входной двери, - рассказали в отделе по взаимодействию СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Управляющая компания попала в квартиру на 4 этаже, из-за которой весь подъезд остался без воды, и провела необходимые работы. После этого жильцам подключили водоснабжение.

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