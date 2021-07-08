Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На 15 километре Серовского тракта сегодня ночью, 8 июля, 18-летний парень на Renault Logan не справился с управлением и влетел в ограждение. Молодой человек возвращался с 17-летней подругой домов в Среднеуральск из Верхней Пышмы, где они были в гостях. Оба ехали в машине не пристегнутыми.

- В результате ДТП пострадали 2 человека – 18 - летний водитель автомашины и 17- летняя девушка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Автомашина Renault Logan получила значительные механические повреждения. С места аварии она эвакуирована спецтранспортом.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

По данным ГИБДД, молодой человек ездит за рулем всего полгода. За это время он уже успел 13 раз нарушить ПДД и получить штраф.

- Госавтоинспекция, напоминает, что при признаках утомленного состояния водителю необходимо принять меры к остановке транспортного средства и отдохнуть. Даже непродолжительный сон позволит организму восстановить силы и продолжить движение, - добавили в ГИБДД. - Напомним, что п. 2.7 ПДД запрещает водителю управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

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