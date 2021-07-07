В Нижнем Тагиле осудили мужчину, напавшего на полицейского

По решению суда уралец за свое преступление проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили местного жителя, который ударил полицейского прямо в отделении. Мужчину обвини по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Инцидент произошел 30 января этого года. Уральца доставили в МУ МВД России «Нижнетагильское» после совершения административного правонарушения.

- Произошло это на следующий день после того, как мужчина был освобожден из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отделении полиции гражданин вел себя ненадлежащим образом, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Полицейский сделал задержанному замечание, в ответ мужчина ударил представителя власти. По решению суда уралец за свое преступление проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев.