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Общество7 июля 2021 20:51

В Нижнем Тагиле осудили мужчину, напавшего на полицейского

Инцидент произошел прямо в отделении
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По решению суда уралец за свое преступление проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев

По решению суда уралец за свое преступление проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили местного жителя, который ударил полицейского прямо в отделении. Мужчину обвини по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Инцидент произошел 30 января этого года. Уральца доставили в МУ МВД России «Нижнетагильское» после совершения административного правонарушения.

- Произошло это на следующий день после того, как мужчина был освобожден из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отделении полиции гражданин вел себя ненадлежащим образом, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Полицейский сделал задержанному замечание, в ответ мужчина ударил представителя власти. По решению суда уралец за свое преступление проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев.