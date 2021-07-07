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Общество7 июля 2021 20:26

В Екатеринбурге выдающихся инженеров наградили премией Черепановых

Чествование прошло на полях промышленной выставки «Иннопром»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки «Иннопром» инженерам, исследователям и специалистам по внедрению инновационных технологий вручили премии и медаль имени Черепановых. Всего в список награжденных попали 23 человека. Чествовали как отдельных сотрудников, так и творческие коллективы.

- Инженерные кадры Свердловской области принимают самое активное участие в строительстве инновационной и высокотехнологичной экономики, решают важные задачи импортозамещения. Вы – гордость региона и предприятий, - заместитель главы региона Алексей Шмыков.

Эта награда – высшая оценка изобретательства и внедрения новых технологий. Напомним, премии и медаль присуждаются Фондом имени Черепановых с 1997 года.