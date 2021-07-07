8 июля на трассе Екатеринбург-Тюмень ограничат движение транспорта

С 8 утра на 31 километре автодороги начнутся работы по ремонту деформационного шва Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 июля в Свердловской области на 12 часов перекроют участок трассы Екатеринбург – Тюмень. С 8 утра на 31 километре автодороги начнутся работы по ремонту деформационного шва. Движение в сторону уральской столицы будет осуществляться по одной полосе.

- Ориентировочно работы завершатся в этот же день до 20:00. Будьте внимательны и учитывайте эту информацию при построении маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону, - напоминают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Напомним, также 8 июля будет ограничено движение 55 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Движение транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке.