В Екатеринбурге будут судить пару фальшивомонетчиков

Уголовное дело уже отправили в суд. Молодым людям грозит до восьми лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить молодую пару, которую обвиняют в хранении и сбыте поддельных купюр. В следствии рассказали, что в январе этого года 31-летний мужчина вместе со своей 28-летней подругой приобрел в интернете 14 фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. При этом они вылетали в Москву, чтобы забрать свою покупку.

27 января злоумышленники сбыли первую купюру, приобретя две банки энергетического напитка в магазине на улице Ленина. Кассир не заподозрил подделку и отсчитал сдачу.

- Аналогичным способом соучастники сбыли 12 поддельных банковских билета, расплачиваясь ими за товары, продукты питания, в магазинах и автозаправочных станциях Екатеринбурга, Невьянска и других населенных пунктов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело уже отправили в суд на рассмотрение. Молодым людям грозит до восьми лет тюрьмы.