Фото: предоставлено телеканалом СТС

Актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова снялась во втором сезоне скетч-шоу «Сториз» на СТС. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Экс-участница «Уральских пельменей» на съемках сыграла несколько ролей. Для съемок она надевала платье гадалки в стиле 20-х годов, перевоплощалась в сотрудника ЗАГСа и отеля, и предстала в эффектной форме стюардессы.

- После съемок даже хотелось оставить себе костюм стюардессы, чтобы бесплатно пускали в самолет, — призналась Михалкова.

Премьера нового сезона сериала, который показывает юмористические зарисовки из жизни героев самых разных интересов и статусов, состоится 19 июля на СТС. Всего планируется 20 выпусков. Режиссером сериала стал Александр Потапов.