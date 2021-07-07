В Екатеринбурге похитили китайца, который работал в одном из кафе города

Гражданин Китая нашел более высокооплачиваемую работу в Екатеринбурге и решил переехать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские разбираются в истории похищения китайского повара. Известно, что 27 июня в 22:38 в дежурную часть пришло сообщение, что на улице Фурманова неизвестные на серой иномарке Toyota принудительно посадили в машину человека и скрылись. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа.

- Сыщики личность увезенного гражданина установили достаточно быстро. Им оказался мужчина по имени Лю Дэкунь. На территории нашей страны он находится легально, работал поваром в одном из кафе Челябинска, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Чуть позже гражданин Китая нашел более высокооплачиваемую работу в Екатеринбурге и переехал. Однако это не устроило его работодателя с Южного Урала, поэтому они решили вернуть ценного сотрудника.

Выяснилось, что владельцем иномарки является 60-летний мужчина, который приехал в столицу Урала с 55-летним директором челябинского заведения. Лю Дэкунь также доставлен в полицию, где дает показания при помощи переводчика.