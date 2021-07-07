Как изменился маршрут автобуса №57а в Екатеринбурге

На маршруте 57а ввели две дополнительные остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 июля 2021 года сразу несколько автобусов изменили маршрут. Пассажиров интересует, как теперь ездит автобус №57а, рассказываем.

Ранее автобус курсировал до остановки «2-я Новосибирская», теперь он едет на 2 остановки дальше, т.е. поворачивает на улицу Чемпионов, где высаживает пассажиров на одноименной остановке. После «Чемпионов» останавливается на новой конечной станции «Школа Созвездие».

В маршруте после Сухоложской остановки указана не «Вторчермет», а «Ферганская», далее идут «Магазин Клён», «Санаторная» и «2-я Новосибирская». Не указаны в маршруте: «Поликлиника» (Селькоровская улица), «Общежитие» и «Керамическая».

КП-Екатеринбург

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