В Екатеринбурге обновился автобусный маршрут № 46

46-автобус едет до Пехотинцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 июля 2021 года изменились несколько автобусных маршрутов. Одни изменили направление движения, другие – продлили маршрут. Рассказываем, какие изменения коснулись пассажиров автобуса №46, который курсировал по маршруту от улицы Павла Шаманова до станции метро «Площадь 1905 года».

Теперь автобус 46 идет не до центра Екатеринбурга, а продолжает путь по Маршала Жукова без заезда к станции метро, далее – через Папанина на Юмашева, сворачивает на Крылова, по Кирова, Халтурина, Готвальда, выезжает на Опалихинскую. Далее – по Бебеля, Ольховской, Софьи Перовской, проезжает мимо Никольского кладбища и заканчивает маршрут на Пехотинцев.

В микрорайоне Академический конечной станцией автобуса стала остановка «Академика Парина».

КП-Екатеринбург

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