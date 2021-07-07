В парке Маяковского после длительного перерыва открылись экстремальные аттракционы

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В Екатеринбургском парке Маяковского после длительного перерыва стали открываться экстремальные аттракционы. В этом году они переехали на новое место: в левую часть парка вместе со всеми остальными. «Центрифуга» уже работает ежедневно, а вот открытие «Марса» состоялось накануне. Остальные экстремальные аттракционы будут демонтированы.

- «Марс» будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день на верхнем поле парка, напротив автодрома. Стоимость билета составит 300 рублей, ограничения по возрасту — с 12 лет, - сообщают в пресс-службе парка Маяковского.

Напомним, что на прошлых выходных в парке Маяковского открылся первый общественный огород. Каждый желающий может получить небольшую грядку при заполнении специальной формы. Попасть в теплицу можно в часы работы парка - с 6:00 до 24:00, сделать это могут только зарегистрированные участники.