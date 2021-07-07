В Нижнем Тагиле женщину осудили за убийство соседа из-за сделанного замечания

Тагильчанка, будучи нетрезвой, возвращалась к себе домой, когда встретила возле подъезда своего соседа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили женщину, которая убила мужчину за сделанное ей замечание. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа прошлого года. Тагильчанка, будучи нетрезвой, возвращалась к себе домой, когда встретила возле подъезда своего соседа, он высказался об ее состоянии алкогольного опьянения, а также о плохом воспитании ее детей.

Разъяренная женщина поднялась к себе в квартиру, взяла кухонный нож и вернулась к подъезду.

- Осознавая, что от ее действий может наступить смерть мужчины, она с силой нанесла последнему ножом не менее 13 ударов в область головы, груди, живота и плеча, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дзержинский районный суд признал женщину виновной и, учитывая ее прошлую не снятую и не погашенную судимость за тяжкое преступление, назначил ей 9 лет и 8 месяцев колонии общего режима.