Футболисты «Урала» вакцинировались от коронавируса

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

7 июля все представители футбольного клуба «Урал», в том числе футболисты, члены тренерского штаба и офисные работники прошли первый этап вакцинации от коронавируса.

- Вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба, персонала и игроки главной команды, «Урала-2», молодежной команды, а также офисные сотрудники клуба, - сообщает пресс-служба клуба.

Второй этап вакцинации запланирован через три недели. Сейчас все игроки команды и персонал находятся под ежедневным контролем врачей, они регулярно сдают тесты на коронавирус.

Отметим, что накануне в Свердловской области началась вакцинация работников сферы физической культуры и спорта.

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