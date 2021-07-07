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Звезды7 июля 2021 16:12

Слезы перешли в ярость: у сексапильной блогерши случился нервный срыв прямо в Instagram

Наталья Гурманова пожаловалась на отсутствие роста числа подписчиков
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: Instagram

Фото: Instagram

Известная тиктокерша Наталья Гурманова шокировала поклонников откровенным видео. Девушка, будучи в ярости, записала обращение в Instagram. В нем красавица жалуется на отсутствие роста числа подписчиков и низкий охват аудитории. А это – влияет на ее душевное и финансовое состояние.

- Слезы трансформировались в ярость, - пишет Гурманова.

Сама блогерша регулярно рассказывает о своих визитах к психологу. В последнее время Гурманова много путешествует, эмоциональное видео было записано в Москве.

Нервный срыв блогерши Гурмановой
Видео: Instagram.com/natalie_gurmanova/