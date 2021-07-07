На Урале подросток потратил деньги с найденной карты на покупки в онлайн-игре

Как только со счета потерпевшего пропали деньги, он тут обратился в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток одного из сел под Туринской Слободой потратил с найденной банковской карты 13 тысяч рублей. Теперь его подозревают в краже. Следователи считают, что 2 июня он нашел возле одного из магазинов «пластик» и решил потратить с него деньги. Используя данные с карты, он приобрел виртуальные товары в онлайн-игре. Настоящие деньги он обменял на игровое золото, боевые пропуски и прочие игровые атрибуты.

- Каждый подросток, увлекающийся компьютерными играми, не должен терять границы между виртуальным миром и реальностью. Несмотря на то, что в данном случае со счета потерпевшего были похищены деньги в нематериальном выражении, ущерб гражданину причинен вполне реальный, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как только со счета потерпевшего пропали деньги, он тут обратился в полицию. Сыщики довольно быстро установили личность подозреваемого. Кстати, сам подросток пришел на то же место, где он нашел карту, и положил ее обратно.