ВТБ и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Документ подписали 6 июля на выставке ИННОПРОМ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Соглашение определяет основные направления взаимодействия между банком и городской властью. В соответствии с документом, стороны намерены развивать сотрудничество по приоритетным проектам, внедрению современных электронно-платежных сервисов, цифровых услуг и устройств самообслуживания для жителей Екатеринбурга.

- ВТБ работает на Среднем Урале уже более двадцати лет, имеет значительные объемы бизнеса, широкую офисную сеть и клиентскую базу. Более сотни тысяч горожан получают доход на карты ВТБ, к услугам екатеринбуржцев – порядка 20 отделений во всех районах города, передовые цифровые сервисы. Мы активно содействуем развитию рынка недвижимости Екатеринбурга, предоставляя уральцам доступную ипотеку — на долю ВТБ приходится почти каждая четвертая сделка в городе. Мы тесно сотрудничаем и со строительным сектором – только с начала 2021 года предоставил в Екатеринбурге проектное финансирование более чем на 4 млрд рублей, — прокомментировал Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области. — Соглашение создаст фундамент для новых инициатив, полезных для жителей и предприятий Екатеринбурга».

- Подписанное соглашение подтверждает намерения сторон и дальше совместно работать во благо развития муниципального образования «город Екатеринбург». Стоящие перед нами задачи становятся все сложнее, а потому опыт ВТБ - признанного эксперта в области внедрения инновационных решений в банковской и инвестиционной сфере - для нас неоценим, — заявил Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.