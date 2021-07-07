Жительница Екатеринбурга, потеряла 4,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на фондовой бирже

Лжетрейдеров ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 34-летняя женщина отдала 4,8 миллиона рублей мошенникам. В середине июня женщина увидела в социальных сетях рекламу торговой биржевой площадки. Она решила инвестировать и связалась с лжетрейдерами.

- Практически сразу ей перезвонил мужчина и представился сотрудником трейдерской компании, разъяснил особенности игры на торговых площадках, а также сказал, что для начала работы необходимо внести первый депозит в размере 10 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

Мошенники были постоянно на связи с женщиной и предлагали совершить крупные сделки, однако в определенный момент закрыли доступ в приложение трейдерской компании и заморозили денежные средства, перестав выходить на связь.

В итоге женщина перевела перед осуществлением крупных операций 425 тысяч рублей, а затем 3,4 миллиона рублей личных сбережений, а также 1 миллион рублей, взятый в долг. После того, как личный кабинет был закрыт, женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 4,8 миллиона рублей.