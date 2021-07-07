Свердловская область получит партию новой вакцины «Спутник Лайт» уже в июле

В отличие от «Спутника V» понадобится сделать только один укол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область уже в июле получит очередную партию новой однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В отличие от «Спутника V» понадобится сделать только один укол и не ждать повторной прививки через три недели. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, «Спутник Лайт» уже вышел в гражданский оборот.

- Пока «Спутник Лайт» находится на заключительной стадии клинических испытаний, позволяющих ее использование. Есть более жесткие требования, связанные с постановкой этой вакцины, - отметил Павел Креков на брифинге оперштаба.

Также чиновник отметил, что в ближайшее время регион получит порядка пяти тысяч доз вакцины «КовиВак», но пока в обороте преобладает «Спутник», только за последние сутки этим препаратом вакцинировались почти 12 тысяч уральцев.