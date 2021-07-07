ЕВРАЗ поддержит молодых учёных Свердловской области

ЕВРАЗ в девятый раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе Губернатора Свердловской области и Правительства региона. За годы существования премии компания направила 18,5 млн рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

В 2021 году студенты и магистранты более 10 ведущих вузов области приняли участие в конкурсе, 10 лучших проектов вышли в финал. Победителей определяли в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».

Лучшие идеи отбирали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, первый заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стал аспирант УрФУ Юрий Марченко, который разработал турбинный генератор потока для аппаратов ИВЛ.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала аспирант Уральского медицинского университета Наталья Савченко, которая предложила проект разработки мобильного сервиса для детей с ВИЧ.

При поддержке ЕВРАЗа победители конкурса смогут продолжить обучение в любой бизнес-школе России, призеры конкурса получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

- Нашей стране нужна инициатива во всех сферах науки. ЕВРАЗу, как и другим промышленным предприятиям, важно инженерное мышление, умение предлагать инновационные идеи и успешно реализовывать их, – отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

- Реалии, в которых мы находимся, сказываются на тематике конкурса. Преобладали медицинские темы. И это абсолютно обоснованно и актуально. Я уверен, что это действительно будет востребовано. С каждым годом работы, которые выходят в финал этого конкурса, становятся все более востребованными и рабочими, - отметил Павел Креков.