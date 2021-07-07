В Екатеринбурге водитель Mitsubishi сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 65-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло на перекрестке улиц Большакова-Сурикова. Пострадавшую госпитализировали в 23 больницу с переломом левой ладони и сотрясением головного мозга. Известно, что водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

- За рулем автомобиля был мужчина, его водительский стаж составляет 43 года, за нарушения ПДД его привлекали четыре раза. Со слов водителя, при совершении поворота налево он не увидел пешехода из-за стойки своего автомобиля, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они опрашивают участников происшествия. По факту ДТП ведется дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение.