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Происшествия7 июля 2021 15:15

В Екатеринбурге водитель Mitsubishi сбил девушку на пешеходном переходе

ДТП произошло на перекрестке улиц Большакова-Сурикова
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 65-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло на перекрестке улиц Большакова-Сурикова. Пострадавшую госпитализировали в 23 больницу с переломом левой ладони и сотрясением головного мозга. Известно, что водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

- За рулем автомобиля был мужчина, его водительский стаж составляет 43 года, за нарушения ПДД его привлекали четыре раза. Со слов водителя, при совершении поворота налево он не увидел пешехода из-за стойки своего автомобиля, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они опрашивают участников происшествия. По факту ДТП ведется дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

В Екатеринбурге водитель Mitsubishi сбил девушку на пешеходном переходе
ДТП произошло на перекрестке улиц Большакова-Сурикова. Пострадавшую госпитализировали в 23 больницу с переломом левой ладони и сотрясением головного мозга. Видео: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.