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Общество7 июля 2021 14:54

В расписании «Кольцово» появился прямой рейс в Болгарию

Вылеты – по воскресеньям
Алена ЗАХАРОВА
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Вылеты будут осуществляться по воскресеньям

Вылеты будут осуществляться по воскресеньям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Бургас (Болгария). Продажа билетов на рейсы в курортный город уже открыта. Вылеты планируются по воскресениям. Время вылета рейса U6-835 Екатеринбург – Бургас 15:00. Обратно из Бургаса в Екатеринбург самолет возвращается в 18:05.

На рейсы в Болгарию допускаются определенные категории пассажиров, в том числе граждане, у которых есть вид на жительство в этой стране, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по Постановлению Правительства РФ № 635. Подробную информацию о правилах въезда в страны дальнего зарубежья можно узнать на сайте «Уральских авиалиний».