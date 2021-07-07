Сергей Карякин выиграл ралли «Шелковый путь»

Фото: Instagram Сергея Карякина

С 1 по 6 июля прошел традиционный ралли-марафон «Шелковый путь». В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Монголии, Германии, Италии, Франции, Польши, США, Беларуси и других стран.

В гонках участвовало 53 экипажа в автомобильных группах и 25 мотоциклистов и квадроциклистов. Участники ралли «Шелковый путь» в течение нескольких дней преодолели 3108 км (спортивная дистанция + лиазоны), разделенные на пять этапов.

Экипаж, в составе которого были уральцы Сергей Карякин и Антон Власюк, одержал победу на трех из пяти спецучастков в категории Т4. Они были первые в своем классе.

Следующие соревнования для Snag Racing пройдут в Саудовской Аравии. Гонка Dakar 2022 пройдет в начале января 2022 года.