Известная уральская телеведущая уезжает в Москву

Фото: Instagram Ксении Телешовой

Известная уральская телеведущая Ксения Телешова уезжает жить и работать в Москву. Об этом она сообщила в своем Instagram.

- Новая страница. Менять жизнь всегда страшно. В такие моменты я делаю глубокий вдох и задаю себе три вопроса: что чувствую, что думаю и чего хочу. Верю, что будущее лучше, чем загадала. Магия мысли, слова и действия. Привет, Москва! – пишет Телешова.

Свои проекты в Екатеринбурге Ксения оставлять не будет. Ее «Центр красноречия» и «TikTok дом для детей» продолжат работу. Проводить занятия будут другие специалисты. В планах самой Ксении наставничество, более масштабные проекты и продвинутые программы, актуальные для жителей Москвы.

Ксения Телешова посвятила 18 лет работе на местном телевидении, а с недавнего времени стала экспертом Первого канала.