В Екатеринбурге закрыли на ремонт одно из отделений детской поликлиники №13

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В Екатеринбурге закрыли на ремонт отделение детской поликлиники №13 на Циолковского,86. Пациентов будут переводить в другое отделение на Сибирский тракт, 5а. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Также там отметили, что обновленное помещение отделения детской поликлиники №13 планируют открыть уже в августе.

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