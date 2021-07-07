В этом году Екатеринбургу исполняется 298 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут изменить формат празднования Дня города. Сейчас все зависит эпидемиологической ситуации в городе. Решение о проведении праздника примет оперштаб.

- Предположительно через две недели будет решаться вопрос о формате празднования Дня города в оперштабе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сейчас администрация города уже начала подготовку к празднованию Дня города. В этом году Екатеринбургу исполняется 298 лет. Празднование назначено на 21 августа 2021 года.

Напомним, что из-за коронавируса ранее отменили марафон «Европа-Азия», Ночь музыки, концерты группы «Руки Вверх» и Макса Коржа.