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Общество7 июля 2021 13:36

В Екатеринбурге могут изменить формат празднования Дня города

Решение о проведении праздника примет оперштаб
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В этом году Екатеринбургу исполняется 298 лет

В этом году Екатеринбургу исполняется 298 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут изменить формат празднования Дня города. Сейчас все зависит эпидемиологической ситуации в городе. Решение о проведении праздника примет оперштаб.

- Предположительно через две недели будет решаться вопрос о формате празднования Дня города в оперштабе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сейчас администрация города уже начала подготовку к празднованию Дня города. В этом году Екатеринбургу исполняется 298 лет. Празднование назначено на 21 августа 2021 года.

Напомним, что из-за коронавируса ранее отменили марафон «Европа-Азия», Ночь музыки, концерты группы «Руки Вверх» и Макса Коржа.