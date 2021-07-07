На Эльмаше из магазина украли элитный алкоголь

Налетчиков на магазин ищут полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше ночью, 7 июля, неизвестные разбили окно и стащили элитный алкоголь из магазина на ул. Таганской, 6а. Как рассказали очевидцы, всего было украдено 12 бутылок.

-Сообщение о проникновении в торговую точку поступило в отдел полиции номер 14. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему., - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В группе «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что одного подозреваемого уже поймали.