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Происшествия7 июля 2021 11:54

На Эльмаше из магазина украли элитный алкоголь

Налетчиков разыскивает полиция
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Налетчиков на магазин ищут полицейские

Налетчиков на магазин ищут полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше ночью, 7 июля, неизвестные разбили окно и стащили элитный алкоголь из магазина на ул. Таганской, 6а. Как рассказали очевидцы, всего было украдено 12 бутылок.

-Сообщение о проникновении в торговую точку поступило в отдел полиции номер 14. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему., - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В группе «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что одного подозреваемого уже поймали.