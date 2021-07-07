Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 июля 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Среднем Урале снова осложнилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 345 случаев заражения коронавирусом, из которых 136 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы у жителей Верхней Салды, Кушвы, Карпинска, ЗАТО Свободный, Богдановича, Верхнего и Нижнего Тагила, Дегтярска, Ирбита, Режа, Первоуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 96 137 человек, из которых 89 539 - полностью победили вирус. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 301 человека.

На данный момент состояние 624 человека медики оценивают как тяжелое, 361 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 264 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 18 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 944 человека.

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