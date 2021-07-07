Спасатели продолжают устранять потоп в Верхней и Нижней Салде

Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели МЧС продолжают устранять потоп в Верхней и Нижней Салде. В ликвидации последствий дождевого паводка задействованы 345 человек и 98 единиц техники, в том числе от МЧС России 171 человека и 27 единиц техники. На сегодня в Верхней Салде остаются подтопленными 37 домов и 103 приусадебных участка, в Нижней Салде под подтоплением остаются 16 придомовых территорий.

- Специалисты МЧС России, совместно с волонтерами оказывают адресную помощь пострадавшим, проводят сушку жилых домов, откачку воды из затопленных подвалов, очищают придомовую территорию от мусора, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба пострадавшему имуществу жителей и организация компенсационных выплат.

Жители, пострадавшие от паводка могут обратиться за помощью и справочной информацией по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб «112».

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