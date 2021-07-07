После отравления детей в сауне Екатеринбурга завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело после отравления детей в сауне на Вторчермете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после прокурорской проверки сауны на улице Братской завели уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ. Компанию заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья после отравления пяти отдыхающих в ней детей.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. -Обществом оказывались услуги гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие в итоге острую интоксикацию пятерых несовершеннолетних детей.

Напомним, инцидент произошел 3 июля. После посещения сауны на Вторчермете детям стало плохо, и родители вызвали скорую. По предварительной версии, малыши надышались парами хлора, добавленного в воду.