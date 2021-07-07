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Общество7 июля 2021 9:25

В уральское «Сколково» инвестируют почти 17 миллиардов рублей

Научно-технический центр создадут на базе УрФУ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Центр создадут на базе УрФУ

Центр создадут на базе УрФУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге создадут Инновационный научно-технический центр «Татищев» при Уральском федеральном университете, который станет аналогом подмосковного «Сколково». Объем инвестиций в проект составит 16,9 миллиардов рублей.

«Татищев» войдет в состав Уральского научно-образовательного центра мирового уровня, в нем разместятся резиденты проекта – научные организации и предприятия. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Цель проекта – развитие научного и производственного потенциала Уральского федерального округа. Это поможет внедрять в производство передовые технологии. Сроки создания уральского «Сколково» пока не названы.