В уральское «Сколково» инвестируют почти 17 миллиардов рублей

Центр создадут на базе УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге создадут Инновационный научно-технический центр «Татищев» при Уральском федеральном университете, который станет аналогом подмосковного «Сколково». Объем инвестиций в проект составит 16,9 миллиардов рублей.

«Татищев» войдет в состав Уральского научно-образовательного центра мирового уровня, в нем разместятся резиденты проекта – научные организации и предприятия. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Цель проекта – развитие научного и производственного потенциала Уральского федерального округа. Это поможет внедрять в производство передовые технологии. Сроки создания уральского «Сколково» пока не названы.