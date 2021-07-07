«Уральские авиалинии» не накормили пассажиров во время задержки рейса и получили штраф

Пассажиры четыре часа сидели в аэропорту в ожидании рейса без еды и воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила штраф за то, что не предоставила пассажирам еду и воду во время задержки рейса. Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. Авиакомпания задержала вылет на 4 часа 40 минут авиарейса из Еревана в Ростов-на-Дону.

- Свердловской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - По инициативе транспортного прокурора авиакомпания «Уральские авиалинии» оштрафована за неоказания услуг пассажирам во время задержки авиарейса.

Прокуратура посчитала, что авиаперевозчик нарушил Воздушный кодекс РФ, после чего в отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге Роспотребнадзор оштрафовал авиаперевозчика на 35 тысяч рублей.