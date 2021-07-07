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Общество7 июля 2021 8:42

В Екатеринбурге 10% сотрудников компаний готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации

Горожане не хотят ставить прививку из-за страха перед последствиями и отсутствия веры в ее эффективность
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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По результатам опроса чаще всего работающие екатеринбуржцы не хотят прививаться, опасаясь побочных эффектов

По результатам опроса чаще всего работающие екатеринбуржцы не хотят прививаться, опасаясь побочных эффектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас в регионе еще не ввели обязательство ставить прививки работникам отдельных сфер, но планируют, когда стабилизируется поставка вакцины. Не смотря на то, что еще никто не требует справку о вакцинации на работе, вопрос о принудительной вакцинации стоит остро и беспокоит свердловчан.

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько екатеринбуржцев планируют уволиться с работы, если работодатель будет настаивать на обязательной вакцинации от коронавируса.

Опрос показал, что 32% работающих екатеринбуржцев вообще не планируют ставить вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать поставить прививку. Интересно, что наиболее принципиальными в этом вопросе оказались молодые сотрудники компаний в возрасте до 24 лет.

Также респонденты назвали причины отказа от вакцинации. По результатам исследования, 24% работающих горожан пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 11% опрошенных пока не планируют вакцинироваться по причине наличия антител, 7% выступают против любой формы принуждения и 2% не боятся болеть, и уверены, что организм справится сам. Меньше всего тех, кто не ставит прививку, так как ждет доступа к иностранной вакцине (1%).

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