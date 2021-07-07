«Подтянется очередной атмосферный фронт»: Свердловскую область снова накроют дожди и грозы

Вместе с теплой погодой в регион вернуться дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в ближайшие дни. По их прогнозам в наш регион снова придут дожди и грозы, поэтому не забывайте дома зонтики. Но, не смотря, на пасмурную погоду, в области заметно потеплеет.

- Воздух будет прогреваться, накануне предстоящих выходных дней ожидается 26-30 градусов. Во второй половине недели с северо-западными воздушными потоками к Уралу подтянется очередной атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В выходные температура воздуха вновь немного снизится - жара пока не собирается возвращаться в Свердловскую область. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 10-11 июля ночью составит +11-+16 градусов, днем +20-+24 градуса.