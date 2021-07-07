Уральская торгово-промышленная палата обсудила сотрудничество с казахскими производителями

Фото предоставлены Уральской торгово-промышленной палатой

6 июля в рамках Торгово-экономической миссии деловых кругов Республики Казахстан в Российской Федерации состоялся форум с участием представителей малого и среднего предпринимательства УрФО и Казахстана. Организатором Форума выступила Уральская торгово - промышленная палата.

Фото предоставлены Уральской торгово-промышленной палатой

9 казахских производителей - представителей пищевой, строительной и химической отраслей - посетили Екатеринбург с целью налаживания связей с предпринимателями Свердловской области. Все они, так же, как и модератор форума, Александр Цыганков, уполномоченный представитель Торгового представительства РК в РФ, рассчитывают, что форум станет продуктивным в плане установления новых контактов.

Вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов в своем приветственном слове отметил, что никакие электронные технологии не могут заменить живого общения и поблагодарил делегацию Казахстана за то, что нашли возможность посетить Екатеринбург в непростой эпидемиологической ситуации.

Фото предоставлены Уральской торгово-промышленной палатой

«Сотрудничество Казахстана и Свердловской области является крепким и взаимовыгодным. О чём говорит твёрдое третье место по товарообороту между территориями», - подчеркнул он.

С ответным словом выступил заместитель генерального директора АО «QazTrade» Нуралы Букейханов. Он выразил уверенность, что взаимодействие между нашими странами будет только набирать обороты, и в текущем году товарооборот со Свердловской областью увеличится.

Фото предоставлены Уральской торгово-промышленной палатой

Далее состоялось подписание меморандума между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Уральской торгово-промышленной палатой. После чего были проведены В2В встречи между уральскими и казахстанскими предпринимателями.