В Екатеринбурге на ремонт двух детских садов выделили 133,5 миллиона рублей

Через год детский садик на московской будет выглядеть как новый Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге капитально отремонтируют детские сады №301 по улице Московская, 125а и №373 по улице Гурзуфская, 19б. Сейчас администрация города ищет поставщика, который займется ремонтом. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На ремонтные работы из бюджета выделят 133,5 миллиона рублей. Из них 73,2 миллиона на детский сад на Московской и 60,3 миллиона – на Гурзуфской. На эти деньги в детских садах планируется обновить фасады, кровлю и полы, установить новые окна и двери, а также благоустроить территорию вокруг дошкольных учреждений.

Заявки на портале госзакупок будут принимать до 27 июля. Планируется, что детские сады отремонтируют за год.