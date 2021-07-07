В Екатеринбурге ночью сгорели два садовых дома и автомобиль

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул во втором часу ночи в садах на 3 километре ЕКАД. Пламя уничтожило два садовых дома, надворные постройки и автомобиль ВАЗ 2121.

- В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 33 человека личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спустя почти два часа пожарным удалось локализовать огонь на площади 468 квадратных метров. Еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели МЧС завершили только к 7 утра.

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