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Общество6 июля 2021 20:54

Жители Нижнего Тагила накопили 108 миллионов долга за электроэнергию

В список неплательщиков входят как физические лица, так и целые организации
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Если должники отказываются платить по счетам, то деньги взыскивают через банк

Если должники отказываются платить по счетам, то деньги взыскивают через банк

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила накопили долг за электроэнергию в размере 108 миллионов рублей. В этот список входят как физические лица, на них приходится примерно 65 миллионов, так и коммерческие и некоммерческие организации, которые должны порядка 15 миллионов рублей, оставшуюся часть суммы необходимо выплатить исполнителям коммунальных услуг. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Для взыскания денежных средств энергетики обращаются в суд. За текущий год юристы АО «НТЭСК» в отношении физических лиц направили более 17 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов, - сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Если должники отказываются платить по счетам, то деньги взыскивают через банк. А документы передают в службу судебных приставов, которая арестовывает имущество и счета должников.