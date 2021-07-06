Жители Нижнего Тагила накопили 108 миллионов долга за электроэнергию

Если должники отказываются платить по счетам, то деньги взыскивают через банк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила накопили долг за электроэнергию в размере 108 миллионов рублей. В этот список входят как физические лица, на них приходится примерно 65 миллионов, так и коммерческие и некоммерческие организации, которые должны порядка 15 миллионов рублей, оставшуюся часть суммы необходимо выплатить исполнителям коммунальных услуг. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Для взыскания денежных средств энергетики обращаются в суд. За текущий год юристы АО «НТЭСК» в отношении физических лиц направили более 17 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов, - сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Если должники отказываются платить по счетам, то деньги взыскивают через банк. А документы передают в службу судебных приставов, которая арестовывает имущество и счета должников.