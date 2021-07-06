В Екатеринбурге волонтеры спасли кота, выпавшего с балкона на пятом этаже

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» пришли на помощь коту, который выпал с балкона пятого этажа. Усатый умудрился приземлиться на уровень ниже и попал на балкон заброшенной квартиры. Как рассказывают сами добровольцы, вариантов дейсвий у них было не так много: дотянуться и ухватить удочкой с балкона хозяйки или спускаться к нему на страховке.

Спасатели решили не рисковать и выбрал второй вариант, чтобы не причинить вреда животному.

- Хозяйка, наблюдая за приготовлениями, поведала, что коту 12 лет и ему уже доводилось летать с балкона до земли, внизу асфальт, не газон, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Ситуация разрешилась благополучно, кот охотно пошел на контакт и был спасен волонтерами. А вот хозяйку хвостатого ждал очередной инструктаж о необходимости установки надежных проволочных сеток на окна.