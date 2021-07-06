Площадками Уральской биеннале станут Цирк, Главпочтамт и бывший кинотеатр «Салют»

Уральская биеннале всегда работает с уникальными невыставочными пространствами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время «Иннопрома-2021» были названы площадки на которых в 2021 году пройдет VI Уральская индустриальная биеннале. Это Цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр «Салют» и Главпочтамт. В них разместятся инсталляции, перформансы и видеоработы основного проекта, а также пройдет события публичной программы.

-Уральская биеннале всегда работает с уникальными невыставочными пространствами, и в этом году мы решили уйти от формата большого блокбастера на заводе, и выбрали несколько пространств, каждое из которых находится в стадии трансформации, - рассказывает комиссар биеннале Алиса Прудникова.

На презентации Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, отметила важность вклада биеннале в имидж региона.

-Вместе с биеннале Свердловская область развивает международный диалог и занимает лидирующие позиции в российском рейтинге креативных индустрий, - отметила чиновница.

Основной проект организуют в Екатеринбургском цирке. «Салют» станет местом проведения публичной программы, включающей киносеансы, перформансы и насыщенную детскую программу. В цехе УОМЗ будут представлены инсталляции основного проекта, вступающие в диалог с заводской жизнью. Главпочтамт же станет местом отправки писем и посылок своим близким из других городов и художникам проекта из других стран.