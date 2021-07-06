Для обоих молодых людей это не первый матч за национальную команду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два баскетболиста из Свердловской области вошли в состав олимпийской сборной по баскетболу. Молодые люди играют в нестандартный формат этих соревнований: три на три, такой стиль еще называют уличным, в классическом баскетболе на площадке находится по пять человек от каждой команды.

24-летний Кирилл Писклов играет на позиции защитника в баскетбольном клубе «Уралмаш» из Екатеринбурга. 23-летний Илья Карпенков может совмещать в себе функции центрового и тяжелого форварда.

Для обоих молодых людей это не первый матч за национальную команду. За сборную они играют с 2019 года. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.