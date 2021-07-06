Полиция Екатеринбурга продолжает профилактические рейды на пляжах города

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга совместно с прокуратурой продолжают проводить профилактические рейды на пляжах города. Представители силовых структур предупреждают горожан об опасности нахождения на воде детей без присмотра взрослых. В черте уральской столицы с начала 2021 года уже зафиксировали один случай гибели ребенка.

- Напомним, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей, также предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Кстати, на территории Екатеринбурга расположено 118 водоемов, и ни один из них, согласно проверке Роспотребнадзора, не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Однако, несмотря на запреты, горожане нарушают данные требования и купаются в данных акваториях.