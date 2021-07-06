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Общество6 июля 2021 18:21

В Краснотурьинске работники местного завода обратились в прокуратуру, чтобы получить зарплату

Предприятие задолжало полтора миллиона за май 2021 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Предприятие не выплатило деньги 76 сотрудникам

Предприятие не выплатило деньги 76 сотрудникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске работники «Богословского кирпичного завода» пожаловались в прокуратуру после того, как в мае 2021 года они не получили зарплату. Предприятие не выплатило деньги 76 сотрудникам, образовалась задолженность в размере полутора миллионов рублей. После этого в ведомстве провели проверку.

- В целях восстановления трудовых прав работников кирпичного завода прокуратура города в адрес его руководителя внесла представление об устранении нарушений законодательства, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После вмешательства ведомства задолженность перед работниками погасили в полном объеме, трудовые права работников восстановлены.