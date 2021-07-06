Тагильчанин отсудил у банка больше 100 тысяч за навязанную страховку

В его сумму входила страховка от АО «Группа Ренессанс страхование» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила отсудил больше 100 тысяч рублей у «Балтинвестбанка» за навязанную страховку. В мае 2020 года мужчина приобрел автомобиль в кредит. В его сумму входила страховка от АО «Группа Ренессанс страхование» на сумму пять тысяч рублей, а также оплата сертификата «Защита прав трудящихся VIP» в ООО «С-Групп» на сумму 62501 рублей.

По этим документам клиент мог получить типовые документы , заказать звонок юриста работодателю и прочие услуги. При этом мужчине сообщили, что в случае отказа от сертификата, ему может быть отказано в заключении кредитного договора. Он подписал договор, но посчитал, что страховку ему навязали и обратился в суд.

- Он просил солидарно взыскать суммы по оплате сертификата в размере 62 501 рубля, компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей, неустойку и штраф, - сообщают в пресс-службе свердловского областного суда.

Суд постановил выплатить стоимость страховочного сертификата, пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере почти 34 тысяч рублей. Всего 101 тысяча рублей.