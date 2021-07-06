В Уральском институте управления состоялся торжественный выпуск

60 выпускников удостоились дипломов с отличием. Фото: пресс-служба вуза

6 июля на открытой сцене перед зданием учебного корпуса Уральского института управления – филиала РАНХиГС вручили дипломы выпускникам очной формы обучения. Долгожданные дипломы получили студенты факультетов государственного и муниципального управления, экономики и менеджмента, права и безопасности.

Всего дипломы получили 343 человека. Из них 60 выпускников получили дипломы с отличием. Их вручил советник губернатора Свердловской области Данила Трубинов (также выпускник уральского филиала РАНХиГС).

В торжественной церемонии участвовали родные студентов и магистрантов. Некоторые из них приехали в Екатеринбург из соседних субъектов, например, из Тюменской области, Пермского края, ХМАО и Башкортостана.

Фото: пресс-служба вуза

Именно к родителям выпускников, в первую очередь, обратился директор института, доктор экономических наук Руслан Долженко.

Фото: пресс-служба вуза

- Первое, что я бы хотел сейчас сделать, поблагодарить родителей наших студентов: четыре года назад вы помогли своим детям сделать выбор в пользу нашего института, а многие из вас инвестировали заработанные средства в образование ребенка. Спасибо вам огромное за доверие к нам как к вузу. Я уверен, что ваши инвестиции сделаны не зря и в самое ближайшее время вы сможете в этом убедиться, - отметил Руслан Долженко.

Также слова благодарности звучали и от выпускников в адрес в вуза, а также в адрес преподавателей и сотрудников филиала РАНХиГС. Например, выпускник бакалавриата Сергея Ковыляева, который получил диплом с отличием, академия сильно повлияла на становление и развитие его личности и картину мира в целом.

- Здесь я понял, чем точно хочу заниматься в жизни, здесь я узнал цену настоящей дружбы и взаимовыручки. Я увидел большое количество преподавателей и сотрудников, которые искренне любят свое дело и горят им. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вся жизнь коллектива будет направлена на открытость, взаимодействие и создание – в этом сила института, а не в распрях и склоках, - отметил выпускник.