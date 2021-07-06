В Екатеринбурге начали строительство Новокольцовского района

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге стартовало строительство нового района, который получил название «Новокольцовский». Здесь планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья для 20 тысяч человек.

Первые два жилых комплекса площадью 32 тысячи квадратных метра будут сданы в 2023 году. Также в районе планируют построить поликлинику, две школы на 1100 мест каждая, четыре детских сада на 900 мест.

Первый камень нового района заложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, уральский полпред Владимир Якушев, министр строительства РФ Ирек Файзуллин и президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Они оставили автографы на именных кирпичах и уложили их в первую кладку стены будущего дома.

Новокольцовский может стать примером комплексного освоения территории для других городов УрФО, отметил полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.